Україна повертається на орбіту. 10 січня ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX має вивести на орбіту наш космічний апарат - перший за останні десять років. Він уже в Штатах, і його зараз готують до запуску. Які можливості є в українського супутника "Січ 2-30"? У його розробників запитала Лариса Золотарюк.

Супутник "Січ 2-30" створили в конструкторському бюро "Південне" у Дніпрі. Планували вивести на орбіту до тридцятиріччя Незалежності України. Але довелося підлаштуватися під плани партнерів.

Сергій Полуян, начальник відділення інформативно-комунікативного забезпечення держпідприємства КБ "Південне":

Дату пуску визначала компанія - оператор пускових послуг. Було встановлено інтервал. В цей інтервал потрапляли дати як кінця 2021 року, так і початку 2022.

Над розробкою "Січі" конструктори "Південного" працювали з 2015 року.

Сергій Полуян, начальник відділення інформативно-комунікативного забезпечення держпідприємства КБ "Південне":

У 2014 році Україна опинилася в такій ситуації, що у нас не було власного супутника на орбіті. І у нас не було доступу до даних дистанційного зондування Землі. Окрім того, Україна втратила доступ до центру керування польотом, який знаходився у Євпаторії.

Супутник стежитиме за використанням земель, оцінюватиме масштаби лісових пожеж, досліджуватиме врожайність. І допомагатиме армії - контролювати переміщення військової техніки.

Володимир Тафтай, голова Державного космічного агентства України:

Крім того, цей супутник, він є одним з інструментів кооперації з космічним агентством Європейського союзу ЄК. І він входить до складу супутникової програми "Копєрнікус".

Україна вже є учасником "Коперникуса" і отримує дані від шести супутників цієї програми. А після запуску "Січі" - до цього проєкту приєднається ще один - вже український апарат.

Володимир Тафтай, голова Державного космічного агентства України:

Вже сьогодні, завдяки тому, що ми запускаємо цей супутник, ми маємо можливість отримувати дані безплатно в рамках програми "Коперникус". Тобто, фактично ми вже отримуємо суттєвий економічний ефект, який тільки в цьому році значно перекрив всі витрати зі створення цього супутника.

Сумарно бюджет українського проєкту становить 250 мільйонів гривень. Виведення "Січі 2-30" на орбіту - перший крок державної програми підкорення космосу на 21-25 роки. Загалом планують створити сім супутників з точнішою роздільною здатністю. Серед інших планів - будівництво космодрому в канадській провінції Нова Шотландія для української ракети-носія "Циклон-4м". А також - участь у програмі Nasa з освоєння Місяця. Українська Державна космічна агенція вже має напрацювання, як облаштувати стаціонарні поселення на супутнику Землі.