Турецьким парам робитимуть скринінг на спінальну м'язову атрофію [ Редактировать ]
У Туреччині всім парам, які хочуть побратися, перед шлюбом робитимуть скринінг на спінальну м'язову атрофію. Обстеження буде обов'язковим. Лабораторії почнуть приймати людей вже з 27 грудня. У такий спосіб країна прагне боротися зі смертельною генетичною хворобою - СМА. Ця недуга призводить до атрофії м'язів і ранньої смерті. За результатами скринінгу - пари, які генетично мають ризик народження дитини з цим діагнозом, зможуть за бажанням зробити штучне запліднення. Вартість процедури покриватиме держава.
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