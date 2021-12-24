У Туреччині всім парам, які хочуть побратися, перед шлюбом робитимуть скринінг на спінальну м'язову атрофію. Обстеження буде обов'язковим. Лабораторії почнуть приймати людей вже з 27 грудня. У такий спосіб країна прагне боротися зі смертельною генетичною хворобою - СМА. Ця недуга призводить до атрофії м'язів і ранньої смерті. За результатами скринінгу - пари, які генетично мають ризик народження дитини з цим діагнозом, зможуть за бажанням зробити штучне запліднення. Вартість процедури покриватиме держава.