Неабияк намело на сході Туреччині. У провінції Ван через снігопади опинилися відрізаними від світу 400 населених пунктів. Розчищати автошляхи вивели сотні спецмашин.

Найскладніше жителям гірських районів. Там подекуди насипало близько двох метрів снігу. Утім, через вузькі вулиці туди не може дістатися техніка. Жителі самотужки взялися відкопувати свої будинки.

У Трабзоні, Різі та Артвіні через негоду закрили школи й дитсадки.