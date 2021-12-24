248 пацієнтів померли від коронавірусу [ Редактировать ]
Майже 7 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби.
248 пацієнтів померли, одужали майже 15 тисяч людей.
Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині, - повідомили в МОЗі.
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Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях, - повідомили в МОЗ.
Її робитимуть ВІЛ-інфікованим, онкохворим, пацієнтам після пересадки органів та іншим людям зі слабким імунітетом.
Майже сім тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.
Одужали - майже 15 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.
Третя доза вакцини "Астразенеки" ефективніша проти "Омікрону", аніж перші дві. Про це після досліджень заявили в компанії. У випробуваннях взяли участь понад сорок пацієнтів.