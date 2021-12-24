В Туреччині через негоду закрили школи й дитячі садки [ Редактировать ]
Неабияк хурделило в Туреччині. Через великі снігопади чотири сотні сіл і містечок опинилися відрізаними від світу в провінції Ван. Через негоду довелося закрити школи й дитячі садки.
Розчищати дороги вивели сотні машин. Та жителям гірських районів зараз найскладніше. Там насипало близько двох метрів снігу, а на вузьких вулицях спецтехніка - безсила.
Тож люди взялися за лопати, аби самотужки відкопати будинки з кучугур.
по теме
Найскладніше жителям гірських районів. Там подекуди насипало близько двох метрів снігу. Утім, через вузькі вулиці туди не може дістатися техніка.
Через мокрий сніг на дорогах ожеледиця, а надвечір траса перетворюється на ковзанку, бо морози. І рятувальники зараз просять про одне: за можливості, не сідати за кермо.
Через негоду в Івано-Франківській області обмежили рух транспорту в напрямках Мукачева, Стрия і Чернівців.
Замело всі шляхи! На Львівщині добу сніжить без перестанку. Вантажівки буксують: підйоми для них - неабиякий виклик. Аварій на дорогах безліч.
На те, щоби дістатися до роботи деяким львів'янам знадобилося кілька годин. Місто зупинилося в заторах через те, що комунальники не розчистили шляхи.