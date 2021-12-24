Тож люди взялися за лопати, аби самотужки відкопати будинки з кучугур.

Неабияк хурделило в Туреччині. Через великі снігопади чотири сотні сіл і містечок опинилися відрізаними від світу в провінції Ван. Через негоду довелося закрити школи й дитячі садки.

Розчищати дороги вивели сотні машин. Та жителям гірських районів зараз найскладніше. Там насипало близько двох метрів снігу, а на вузьких вулицях спецтехніка - безсила.

Тож люди взялися за лопати, аби самотужки відкопати будинки з кучугур.