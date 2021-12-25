В Николаеве произошло ДТП с двумя погибшими Источник: Национальная полиция Украины

В Николаеве произошло ДТП в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Авария произошла 24 декабря около 23:55 на улице Херсонское Шоссе. Легковой автомобиль Mazda столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком DAF, после чего вылетел на полосу встречного движения, где протаранил грузовой автомобиль MAN.

В результате аварии водитель и 46-летний пассажир японской легковушки погибли на месте происшествия, еще одного 47-летнего пассажира госпитализировали. 37-летний водитель MAN не пострадал.

Событие квалифицировали по признакам ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек". Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, что 16-летнего водителя Infiniti, ставшего виновником смертельного ДТП в Харькове 23 октября, будут судить по двум статьям.