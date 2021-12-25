В Николаеве в ДТП с грузовиками погибли два человека [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Николаеве произошло ДТП в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авария произошла 24 декабря около 23:55 на улице Херсонское Шоссе. Легковой автомобиль Mazda столкнулся с припаркованным на обочине грузовиком DAF, после чего вылетел на полосу встречного движения, где протаранил грузовой автомобиль MAN.
В результате аварии водитель и 46-летний пассажир японской легковушки погибли на месте происшествия, еще одного 47-летнего пассажира госпитализировали. 37-летний водитель MAN не пострадал.
Событие квалифицировали по признакам ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек". Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, что 16-летнего водителя Infiniti, ставшего виновником смертельного ДТП в Харькове 23 октября, будут судить по двум статьям.
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