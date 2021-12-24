16-летнего водителя Infiniti, повлекшего смертельное ДТП в Харькове 23 октября - будут судить по двум статьям. Экспертиза опровергла слова подростка о неисправности его автомобиля. Об этом сообщил спикер Харьковской прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По словам Чубенко, 16-летнего водителя Infiniti будут судить по двум статьям, а именно:

ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего;

ч. 1 ст. 383 УКУ - заведомо ложное сообщение о совершении преступления.

Согласно заключению технической экспертизы, автомобиль подозреваемого в момент аварии находился в исправном состоянии, то же самое касается тормозной и рулевой системы.

"Кроме того, в отдельном уголовном производстве проводится досудебное расследование по факту незаконного завладения транспортным средством (ст. 289 УКУ -ред.). В ближайшие дни обвинительный акт будет направлен в суд", - добавил спикер.

Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,

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