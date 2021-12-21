В здании Заводского районного суда, который находится в городе Николаев, мужчина угрожал взорвать себя. Правоохранители провели эвакуацию людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Взрывотехники и кинологи провели тщательное обследование административного здания и прилегающей территории, при этом ничего подозрительного обнаружено не было.

21 декабря в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что он собирается взорвать себя в помещении зала заседания Заводского районного суда.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность гражданина, сообщившего ложные сведения.

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Кроме того, в Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Для проверки информации о минировании в одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи, правоохранители проверяют эту информацию.

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