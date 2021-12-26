Дві області - Волинська та Запорізька, - які єдині в Україні знаходяться зараз у "червоній" зоні карантину, наступного тижня перейдуть у "жовту" зону. Про це в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Так, сьогодні значний спад захворюваності на коронавірус. Дві останні області - Волинська і Запорізька - виходять з "червоного" рівня епідемічної небезпеки за показниками. Міністерство охорони здоров'я вже направило подання на Кабінет міністрів України, щоб скликати комісію з надзвичайних ситуацій, яка розгляне виведення найближчим часом цих двох областей з червоного рівня епідемічної небезпеки. Можу з упевненістю сказати, що наступного тижня у нас не буде жодної області, яка перебуває в "червоному" рівні епідеміної небезпеки. Херсонська за показниками вже наближається до "зеленої".

За словами міністра зараз у лікарнях перебуває десь 17,5 тисяч хворих на коронавірусну хворобу.