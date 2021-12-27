Утім, позитивна динаміка не стосується нового штаму – "Омікрона". Заражених ним в Україні, навпаки, більшає. За офіційними даними, цей різновид коронавірусної інфекції виявили вже у шістьох пацієнтів. Заявив у студії програми "Подробиці" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров`я України:

В п'ятницю ми виявили ще 5 випадків "Омікрону". Це те, що сьогодні вже сьогодні доведено, що він є в наших лабораторіях в зразках. До цього був один випадок, тому офіційно зареєстровано 6 випадків, які доведені секвинуванням.