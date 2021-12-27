Майже вся Україна "жовта": у МОЗі оновили карантинне зонування. Лише Волинь та Закарпаття залишаються в червоній зоні епіднебезпеки. "Помаранчевих" регіонів немає.

Щодо ковідної статистики - маємо майже три тисячі нових інфікувань. 138 людей померли, чотири тисячі - одужали.

А щеплення зробили за суботу - понад 28 тисяч українців.