Лише Волинь та Закарпаття залишаються в червоній зоні епіднебезпеки [ Редактировать ]
Майже вся Україна "жовта": у МОЗі оновили карантинне зонування. Лише Волинь та Закарпаття залишаються в червоній зоні епіднебезпеки. "Помаранчевих" регіонів немає.
Щодо ковідної статистики - маємо майже три тисячі нових інфікувань. 138 людей померли, чотири тисячі - одужали.
А щеплення зробили за суботу - понад 28 тисяч українців.
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Через сплеск захворюваності медичні системи країн можуть опинитися на межі.
У ЄС сподіваються, що поява цієї вакцини переконає зробити щеплення навіть противників імунізації. Принаймні тих, які бояться препаратів на основі нових технологій. Вакцина від Novavax - білковий препарат, розроблений за традиційною методикою.
Там вважають, що стрімке зростання кількості інфікованих може стати неабияким навантаженням для медичних систем країн навіть попри порівняно легший перебіг хвороби пацієнтів.
У ВООЗ заявляють - цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами.
Минулої доби на коронавірус захворіли 5 тисяч 275 українців, померли - 238.