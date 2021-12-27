Темпи поширення коронавірусу в Україні спадають [ Редактировать ]
Менше як дві тисячі заражень коронавірусом. 133 людини померли. Чотири з половиною тисячі одужали. Це ковідна статистика за минулу добу в Україні.
Тобто, можна говорити, що темпи поширення вірусу спадають. Хоча, варто зважати і на святкові вихідні. Учора проти ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців.
А загалом від початку кампанії повністю імунізовані 13,5 мільйонів. І вже понад 700 людей отримали третє, додаткове щеплення.
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Щодо ковідної статистики - маємо майже три тисячі нових інфікувань.
Через сплеск захворюваності медичні системи країн можуть опинитися на межі.
У ЄС сподіваються, що поява цієї вакцини переконає зробити щеплення навіть противників імунізації. Принаймні тих, які бояться препаратів на основі нових технологій. Вакцина від Novavax - білковий препарат, розроблений за традиційною методикою.
Там вважають, що стрімке зростання кількості інфікованих може стати неабияким навантаженням для медичних систем країн навіть попри порівняно легший перебіг хвороби пацієнтів.
У ВООЗ заявляють - цей варіант коронавірусу поширюється рекордними темпами.