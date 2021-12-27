Менше як дві тисячі заражень коронавірусом. 133 людини померли. Чотири з половиною тисячі одужали. Це ковідна статистика за минулу добу в Україні.

Тобто, можна говорити, що темпи поширення вірусу спадають. Хоча, варто зважати і на святкові вихідні. Учора проти ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців.

А загалом від початку кампанії повністю імунізовані 13,5 мільйонів. І вже понад 700 людей отримали третє, додаткове щеплення.