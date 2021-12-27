Від початку кампанії повністю імунізовані 13,5 мільйонів українців [ Редактировать ]
Менше як дві тисячі заражень коронавірусом. 133 людини померли. Чотири з половиною тисячі одужали. Це ковідна статистика за минулу добу в Україні.
Тобто, можна говорити, що темпи поширення вірусу спадають. Хоча, варто зважати і на святкові вихідні. Учора проти ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців.
А загалом від початку кампанії повністю імунізовані 13,5 мільйонів. І вже понад 700 людей отримали третє, додаткове щеплення.
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На сьогодні маємо понад дві з половиною тисячі нових хворих. Померли від ускладнень - 157 людей. Одужали - майже сім тисяч хворих.
Що ж до ковідної статистики, то вона потроху зростає. За останню добу - понад 9 з половиною тисяч нових хворих. Майже кожен п'ятий госпіталізований. 355 людей померли.
Її робитимуть ВІЛ-інфікованим, онкохворим, пацієнтам після пересадки органів та іншим людям зі слабким імунітетом.
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