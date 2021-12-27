У відповідь на воєнну загрозу з боку Росії - підвищила бойову готовність Швеція. У Генштабі ЗСУ зазначили, що шведська армія готова діяти в кількох напрямах, не тільки на Балтиці, а й біля російських кордонів. Також у Генштабі припускають, що Швеція збільшить військову присутність на острові Ґотланд. 2015 року з огляду на російські навчання парламент країни вирішив повернути туди свій контингент. Раніше також повідомляли, що Швеція готова відрядити своїх офіцерів до України для вишколу наших вояків.