Мінохорониздоров'я почало реалізацію нового амбітного проєкту [ Редактировать ]
Прийшов, купив, уколов. Саме так нині імунізують проти грипу. Вакцинуватися проти нього - відсьогодні можна просто в аптеці. Придумали проєкт у Міністерстві охорони здоров'я і вже почали втілювати в життя у деяких регіонах.
Наша Тетяна Бобрик уже перевірила на собі, наскільки легко і швидко можна щепитися. Дивіться самі.
Скажіть, що Ви мені порадили б проти температури, кашлю, нежитю, ломоти в тілі... Або може просто вакцину?
Так, Вам не почулося. Адже тепер захиститися від грипу можна просто в аптеці. І така послуга вже доступна в Києві, Дніпрі та Вінниці.
Це пілотний проєкт Мінохорониздоров'я. Вакцинуватися можна людям, старшим за 18 років, на підтвердження треба показати паспорт. Перевіримо, наскільки зручна ця процедура. Для початку купуємо препарат у цій же аптеці. Чим саме та проти якої недуги щепитися - можна вибрати.
Оксана Корнієнко, фармацевтка:
У нас в аптеці є вакцини не тільки від грипу, а також від дифтерії, гепатиту, кору, правця. Зараз найчастіше вакцинуються від грипу. Також вакцинуються як діти, так і дорослі.
Далі - ідемо на огляд до терапевта.
Ну прекрасно, 116 на 76. Це ідеальний тиск, ідеальний пульс, параметри роботи серцево-судинних систем...
Якщо показники здоров'я в нормі, медпрацівник - після підписання пацієнтом письмової згоди - робить укол.
Проводимо процедуру профілактичного щеплення від грипу, от в нас вакцина, зараз ми обробляємо ділянку, антисептиком, оце якраз зона дельтаподібного м'яза лівого. І ми це все зафіксуємо обов'язково у картці. Все в стерильних умовах, знімаємо ковпачок, трохи спускаємо повітря, і все.
За кілька хвилин після процедури ви отримуєте довідку про вакцинацію та річний імунітет до грипу. За словами лікаря, робити такі щеплення в аптеці зручно, а головне - безпечно.
Ірина Волошина, сімейна лікарка:
Всі розуміють, що в період пандемії важко і страшно іти у звичайну поліклініку, там, де велике скупчення людей... Тому міністерство, розуміючи цю проблему, воно вирішило поліпшити й спростити доступ людей до профілактичних щеплень, зокрема зараз перед сезоном грипу і застуд. І зробити такий пілотний проєкт "вакцинація від грипу в аптеці".
Ба більше - вакцину проти грипу можна поєднати з протиковідною.
Ми можемо це робити хоч в одному кабінеті, головне в різні ділянки тіла - от в праву руку робимо від ковід-19, в ліву руку від грипу.
Від початку епідсезону від грипу щепили майже 15 тисяч українців. У планах - вакцинувати понад мільйон українців.
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