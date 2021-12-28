Літак почали проєктувати десять років тому

Перший серійний військовий літак сьогодні показали на заводі "Антонов". І поки виробники ще думають, як його назвати - охочі купити цю "пташку" вже є.

Хто вони? І скільки готові заплатити? Ірина Розова бачила літак - і про все нам розкаже.

Востаннє двері цього ангара столичного заводу "Антонов" відкривалися п'ять років тому. Та за кілька хвилин на випробування викотять перший військово-транспортний літак українського виробництва АН-178 100-Р(П).

Ірина Розова, кореспондентка:

Традицію розбити пляшку шампанського перед викаткою літака заклав засновник підприємства Олег Антонов. Сам конструктор вперше розбив пляшку ще в п'ятдесятих, коли завод представив літак АН-8.

Цей залізний красень із "сім'ї Антонових" - почали проєктувати десять років тому. Перший екземпляр викотили 2015 року. Але випробування літака так і не завершили. Аж доки у 2019 році роботу над проєктом не відновили. І перше, що зробили конструктори - це повністю змінили "начинку" літака. Деталі російського виробництва замінили на українські, європейські й американські.

Сергій Бичков, генеральний директор ДП "Антонов":

Первый самолет такого изготовления, конструктивного, аэродинамического управления. Такого самолета в данном классе еще не было на этой нашей территории, поэтому он потребует тщательного, очень надежного проведения испытаний по всем параметрам.

Літак не просто модернізували, а відновили його серійне виробництво! І вже є охочі придбати такі машини. Три літаки замовило Міністерство оборони України. Два з них, щоправда, ще недобудованих - сьогодні вже показали журналістам.

Юрій Гусєв, генеральний директор "Укроборонпрому":

Будівництво цих трьох літаків підняло цілу галузь, багато суміжних підприємств - близько тридцяти працює над реалізацією цього важливого контракту. І я переконаний в майбутніх контрактах.

Вантажність літака - 18 тонн. Він може перевозити військову техніку та людей. А ще, на відміну від своєї попередньої версії - десантувати спецтехніку та парашутистів. На заводі-виробнику обіцяють - від цього літака почалася нова українська авіаційна ера.

Олександр Завітневич, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Держава витрачає кошти на нові борти і на нові літаки, ця робота продовжується.

А от імені АН-178 100Р так і не отримав. Ще у 2015 році керівництво заводу оголосило народне голосування за назву для літака. Більшість вибрали варіанти "Степан Бандера", "Кіборг", "Дельфін" і "Богдан". Та у концерні з остаточним варіантом ще не визначилися.