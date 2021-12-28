Попри "Омікрон" Київ залишається у "жовтій" карантинній зоні [ Редактировать ]
"Омікрон" дістався до Києва. Про перші випадки зараження цим штамом ковіду повідомили в столичній мерії. Попри це, Київ і далі залишиться в "жовтій" зоні. А в транспорті та ресторанах, як і раніше, вимагатимуть ковід-сертифікат чи негативний тест. Загалом коронавірусні показники в Україні - у порівнянні з минулим тижнем - нижчі. За останню добу - приблизно дві тисячі нових інфікувань. Проте одужали - удвічі більше. Тож у МОЗ обіцяють, що вже цього четверга з червоної зони вийдуть Волинська та Запорізька області. Тобто до Нового року "пожовтіє" вся Україна.
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Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Нагадаю, про зараження "Омікроном" в Україні - вперше оголосили 18 грудня.
Загалом - ця мутація вже циркулює в 110 країнах світу. Відомо, що "Омікрон" - заразніший, аніж "Дельта". Але переноситься - легше.
Можна говорити, що темпи поширення вірусу - спадають. Хоча слід зважати й на святкові вихідні. Напередодні проти Ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців.
Також українцям нагадують про ретельне миття рук. Ігор Кузін зазначає - пік поширення "Омікрону" в Україні чекають наприкінці зими.
Майже сім тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.