"Омікрон" дістався до Києва. Про перші випадки зараження цим штамом ковіду повідомили в столичній мерії. Попри це, Київ і далі залишиться в "жовтій" зоні. А в транспорті та ресторанах, як і раніше, вимагатимуть ковід-сертифікат чи негативний тест. Загалом коронавірусні показники в Україні - у порівнянні з минулим тижнем - нижчі. За останню добу - приблизно дві тисячі нових інфікувань. Проте одужали - удвічі більше. Тож у МОЗ обіцяють, що вже цього четверга з червоної зони вийдуть Волинська та Запорізька області. Тобто до Нового року "пожовтіє" вся Україна.