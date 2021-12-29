Пожар в больнице на Прикарпатье: названа предварительная причина [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Предварительная причина смертельного пожара в Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области – нарушение требований пожарной безопасности.
Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, правоохранители начали расследование.
Отмечается, что прокуратура Ивано-Франковщины осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, открытому по части 2 статьи 270 Уголовного Кодекса. Начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что привело к гибели и травмам людей.
По версии следствия, во вторник вечером, 28 декабря, возник пожар на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы. Трое пациентов (две женщины и мужчина) погибли. Трех медиков с ожогами разных степеней тяжести госпитализировали.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического происшествия, добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось о гибели двух человек, затем, что взрыв унес жизни четырех пациентов. Позже в полиции объяснили, что один человек скончался от коронавируса, а трое погибли от взрыва.
Напомним, в Ивано-Франковской области произошел взрыв в Косовской центральной районной больнице.
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