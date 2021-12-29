На Прикарпатье взорвалась больница: много жертв (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
Вечером во вторник, 28 декабря, на Прикарпатье в Косовской районной больнице прогремел взрыв. Изначально сообщалось о гибели двух человек, но по последним данным, взрыв унес жизни четырех пациентов.
Об этом в Facebook сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара", - уточнила она.
Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации добавила, что еще три человека пострадали, им оказывают необходимую помощь в Ивано-Франковской областной больнице.
Пожар возник в реанимационном отделении на первом этаже четырехэтажной больницы.
Местный житель Виталий Мацьоцкий опубликовал в Facebook видео с места трагедии. По его информации, в Косовской больнице произошел взрыв кислородного баллона.
Напомним, что 20 декабря в городе Каменское Днепропетровской области, произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Полностью разрушены две квартиры, один жилец получил ожоги 50% тела.
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