Украину завалило снегом: невероятно сказочные фото [ Редактировать ]
Карпаты атаковала настоящая зима. Высогорье покрыло снегом, там царит мороз. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, сегодня, 29 декабря, на г. Поп Иван Черногорский было 5 градусов мороза и достаточно облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 5-6 м/с
Также фотографиями заснеженных гор поделился в соцсети начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Василий Фицак.
"Сказочно заснеженные склоны Черногоры", - подписал он фотографии.
Напомним, украинцев предупредили об усложнении погодных условий. По всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области, на побережье Азовского моря и в Закарпатской области – третий, красный.
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