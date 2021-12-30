По состоянию на 30 декабря, семь европейских стран запретили пассажирам из Турции въезд. Об этом сообщает The Guardian.

Это связано с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Въезд не может быть осуществлен из нашей страны для семи европейских стран.

По данным Управления гражданской авиации Турции (SHGM), речь идет о таких странах как:

Нидерланды,

Италия,

Испания,

Люксембург,

Хорватия,

Исландия,

Швейцария.

Вместе с тем турецким пассажирам необходимо будет предоставить COVID-сертификат при въезде в Португалию или Швецию.

SHGM заявила об обновлении ограничений на поездки в Ирак и Иран. Так, пассажиры, следующие в эти две страны, должны пройти 14-дневный карантин после въезда, в то время, как другим путешественникам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Читайте также, Дания изменила правила въезда в страну. Теперь всех путешественников обяжут проходить тест на коронавирус, даже если у них есть COVID-паспорт о вакцинации, ограничение вступает в силу 27 декабря и будет действовать в течение первых трех недель до 17 января.

Кроме того, власти Кипра ужесточили правила въезда для туристов, которые прилетают на остров. От тестов освобождены только дети, которые не достигли возраста 12 лет (в день прилета на Кипр), при въезде на Кипр все туристы должны сдать два теста на COVID-19.

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