В Министерстве внутренних дел Украины обнародовали новые правила въезда на территорию Польши. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Таким образом, дополнена категория лиц, которым для въезда в страну не требуется отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Отмечается, что к таким лицам относятся:

Дети до 5 лет;

Лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

Граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях).

Читайте также, со вторника, 21 декабря, для туристов меняют требования въезда в Финляндию. У всех прибывших из-за пределов ЕС будут требовать негативный тест на COVID-19. Такое предложение внесло в правительство МВД Финляндии.

Кроме того, правительство Португалии приняло решение изменить условия въезда для украинских путешественников. Теперь при въезде в страну необходимо предоставить негативный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, а также сертификат о полном курсе вакцинации.

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