В Україні всі області вийшли із "червоної" зони [ Редактировать ]
В Україні всі області вийшли із "червоної" зони. За інформацією МОЗ, у державі стабілізувалися епідемічні показники. Херсонська область відповідає "зеленій" зоні карантину. А всі інші регіони та Київ від сьогодні - "жовті". Минулої доби зафіксували шість тисяч нових інфікувань. 1750 людей ушпиталили. Понад десять тисяч пацієнтів одужали. 278 людей померли від ускладнень. А от темпи вакцинації трохи знизились. Імовірно, люди не хочуть робити щеплення саме напередодні свят.
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Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Нагадаю, про зараження "Омікроном" в Україні - вперше оголосили 18 грудня.
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