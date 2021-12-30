В Україні всі області вийшли із "червоної" зони. За інформацією МОЗ, у державі стабілізувалися епідемічні показники. Херсонська область відповідає "зеленій" зоні карантину. А всі інші регіони та Київ від сьогодні - "жовті". Минулої доби зафіксували шість тисяч нових інфікувань. 1750 людей ушпиталили. Понад десять тисяч пацієнтів одужали. 278 людей померли від ускладнень. А от темпи вакцинації трохи знизились. Імовірно, люди не хочуть робити щеплення саме напередодні свят.