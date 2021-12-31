В пятницу, 31 декабря, украинцы будут отмечать Новый год 2022, праздник, в который люди загадывают желания и мечтают начать жизнь с "чистого листа", В этот праздник принято поздравлять друг друга и желать что-то хорошее, ведь многие верят, что этот волшебный праздник исполняет все самые заветные желания и пожелания.

Желаю в 2022-ом

Улыбок, добра и стального здоровья!

Пусть будет уютным и светлым твой дом,

Пусть жизнь наполняется чистой любовью!



Желаю, чтоб планы, все цели сбылись,

Чтоб Тигр помог приумножить доход,

И чтобы счастливой была твоя жизнь

Сегодня и завтра, и весь этот год!

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все поставленные цели были достигнуты, проблемы решены, а сюрпризы были только приятными. Пусть этот год будет веселым, беззаботным и благополучным!

Чудесный праздник наступает,

Идет волшебный Новый год,

Когда сбываются желанья

И чудо вдруг произойдет.

Так пусть же множество подарков

Кладет под елку Дед Мороз,

Чтоб среди них любовь и счастье

Для каждого в семье нашлось!

Новый год - новая страница жизни. Так пусть на ней не будет пустого места, пусть она заполнится множеством красок, ярких событий и приключений. Пусть в новом году вам сопутствует удача, успех и достаток. Наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни, будьте с любимыми, окружайте себя и своих близких теплом и заботой, согревайте их своей любовью, а они в ответ согреют вас. Будьте счастливы, с Новым годом!

Поздравляю с Новым годом

И желаю не грустить.

Неурядицы, обиды,

Лучше в старом позабыть.

Пойте, смейтесь, веселитесь,

Будьте счастливы вдвойне.

Всем прекрасного здоровья,

И везения вам втройне!

С Новым годом! Желаю, чтобы счастье и удача стали для Вас верными спутниками! Пусть здоровье будет крепким, и весь год Вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть близкие радуют, и сбываются самые заветные мечты!

Что желают в Новый год?

Чтобы не было хлопот,

Быть здоровым и любимым,

Для друзей - незаменимым.

Пусть под елкой Дед Мороз

Вам оставит счастья воз.

И еще, к нему в придачу,

Радость, сказку и удачу!

Поздравляем, поздравляем!

Волшебства, чудес желаем!

Жизни радостной и долгой

И крепчайшего здоровья.

Пусть мечтанья Дед Мороз

Все исполнит без хлопот,

Пусть желанный Новый год

Много счастья принесет!

Ждет, когда пробьет двенадцать

Новый год, двадцать второй!

Пусть тебе он помогает

За своей идти мечтой!



Пусть он будет судьбоносным

И счастливым, этот год,

Пусть карьерную удачу

И гармонию несет!



Пусть достаток будет в доме,

Оптимизм, тепло, успех,

Пусть посеет Тигр здоровье,

Доброту, улыбки, смех!

А для тех, кто до сих пор не знает, в чем встречать Новый год - переходите по ссылке.

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