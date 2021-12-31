В Киеве могут закрыть центральные станции метро: что произошло [ Редактировать ]
В пятницу, 31 декабря, в Киеве могут закрыть центральные станции метро. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.
Власти таким образом будут пытаться избежать скопления большого количества пассажиров.
Для избежания скопления большого количества людей на платформах, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро.
Возможно закрытие таких станций:
- "Золотые ворота",
- "Контрактовая площадь",
- "Почтовая площадь",
- "Крещатик",
- "Майдан Независимости".
Ранее мы писали о том, что синоптики дали новый прогноз погоды на 1 января.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С 2022 года в Херсоне хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте
В ночь с 27 на 28 декабря, в Киеве погоня мужчины за ворами, обернулась проблемами
В новогоднюю ночь в Киеве продолжат работу общественного транспорта
В Киеве утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин"
В пятницу, 24 декабря, в транспортном сервисе Киева произошел сбой