В среду, 22 декабря, возле столицы Ирана Тегеран столкнулись два поезда метро, в результате того, как один из транспортов сошел с рельсов. Об этом сообщает Tasnim.

Пострадали по меньшей мере 22 человека.

Одна из пострадавших сейчас находится в критическом состоянии.

Информации о погибших нет, впрочем, детали инцидента также пока неизвестны.

Several people are reported to have been injured after two metro trains collided outside Tehran.



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