Поезд метро сошел с рельсов в Иране, ранены десятки человек [ Редактировать ]
В среду, 22 декабря, возле столицы Ирана Тегеран столкнулись два поезда метро, в результате того, как один из транспортов сошел с рельсов. Об этом сообщает Tasnim.
Пострадали по меньшей мере 22 человека.
🎥 #مترو کرج-تهران از ریل خارج شد— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) December 22, 2021
خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است pic.twitter.com/w4f9gElAbo
Одна из пострадавших сейчас находится в критическом состоянии.
Информации о погибших нет, впрочем, детали инцидента также пока неизвестны.
Several people are reported to have been injured after two metro trains collided outside Tehran.— Sky News (@SkyNews) December 22, 2021
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