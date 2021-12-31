В останній день року кількість інфікованих ковідом зросла [ Редактировать ]
Ще більше хворих. В останній день року - кількість інфікованих ковідом зросла. Вірус підтвердили в понад семи тисяч українців. Але тих, хто одужав, більше - приблизно вісім з половиною тисяч. 209 людей померли. Київ - лідирує. Минулої доби у столиці зафіксували майже тисячу 200 випадків захворювання. Щодо імунізації, то повністю вакцинувалися вже 14 з половиною мільйонів українців. Це понад 44 відсотки дорослого населення країни. Наразі всі регіони перебувають у жовтій карантинній зоні.
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Можна говорити, що темпи поширення вірусу - спадають. Хоча слід зважати й на святкові вихідні. Напередодні проти Ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців.
Також українцям нагадують про ретельне миття рук. Ігор Кузін зазначає - пік поширення "Омікрону" в Україні чекають наприкінці зими.
Майже сім тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.
Одужали - майже 15 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині - повідомили в МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині - повідомили у МОЗ. На сьогодні у червоній зоні карантину залишаються лише дві області - Волинська і Запорізька.