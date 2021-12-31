Ще більше хворих. В останній день року - кількість інфікованих ковідом зросла. Вірус підтвердили в понад семи тисяч українців. Але тих, хто одужав, більше - приблизно вісім з половиною тисяч. 209 людей померли. Київ - лідирує. Минулої доби у столиці зафіксували майже тисячу 200 випадків захворювання. Щодо імунізації, то повністю вакцинувалися вже 14 з половиною мільйонів українців. Це понад 44 відсотки дорослого населення країни. Наразі всі регіони перебувають у жовтій карантинній зоні.