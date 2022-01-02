COVID-19 в Україні: за останню добу не зафіксували жодного госпіталізованого [ Редактировать ]
Черговий пік захворюваності на коронавірус припаде на середину лютого. Його викличе новий штам - "Омікрон". Такі прогнози дають у МОЗ. Зараз в Україні вщухла третя хвиля ковіду. І про це свідчить коронавірусна статистика. Так, за останню добу - жодного госпіталізованого. Хоча виявили понад тисячу вісімсот нових інфікувань. Більш як дві тисячі пацієнтів - одужали. 98 людей - померли. Найбільше заражень - у столиці, на Львівщині та Житомирщині. Пункти щеплення проти ковіду після святкових вихідних почнуть працювати вже завтра. Наразі в Україні повністю вакциновані майже 14 з половиною мільйонів людей.
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Минулої доби у столиці зафіксували майже тисячу 200 випадків захворювання. Щодо імунізації, то повністю вакцинувалися вже 14 з половиною мільйонів українців.
За інформацією МОЗ, у державі стабілізувалися епідемічні показники. Херсонська область відповідає "зеленій" зоні карантину. А всі інші регіони та Київ від сьогодні - "жовті".
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