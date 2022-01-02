Черговий пік захворюваності на коронавірус припаде на середину лютого. Його викличе новий штам - "Омікрон". Такі прогнози дають у МОЗ. Зараз в Україні вщухла третя хвиля ковіду. І про це свідчить коронавірусна статистика. Так, за останню добу - жодного госпіталізованого. Хоча виявили понад тисячу вісімсот нових інфікувань. Більш як дві тисячі пацієнтів - одужали. 98 людей - померли. Найбільше заражень - у столиці, на Львівщині та Житомирщині. Пункти щеплення проти ковіду після святкових вихідних почнуть працювати вже завтра. Наразі в Україні повністю вакциновані майже 14 з половиною мільйонів людей.