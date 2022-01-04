Суд зобов'язав Іран виплатити 85 мільйонів доларів родичам жертв катастрофи літака МАУ [ Редактировать ]
Катастрофа літака МАУ. Суд у Канаді зобов'язав Іран виплатити 85 мільйонів доларів родичам шести жертв. Це перше судове рішення про компенсацію, але поки що невідомо, як саме будуть стягувати гроші з Ірану. Можливо, блокуватимуть нафтові танкери за кордоном. Нагадаю, катастрофа сталася два роки тому. На борту з Тегерана летіли 176 пасажирів із семи країн світу, зокрема й України. Ніхто не вижив. Іран визнав, що лайнер збили ракетою. Однак країни досі не можуть змусити Іран виплатити компенсації сім'ям загиблих.
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