Бустер для 60+. В Україні дозволили робити третю дозу вакцини. Щоправда, отримати її можуть лише люди старші за 60 років. І не раніше ніж через шість місяців після другої вакцинації. Щеплюватимуть охочих "Пфайзером". Незалежно від препарату, який вводили до цього. Головна мета "третього уколу" - подовження дії Ковід-сертифікатів. Раніше бустерну дозу дозволили отримати медикам. За даними МОЗ, нею щепили майже шість тисяч людей.