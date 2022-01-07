Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, спускаясь с горы на cноуборде в Буковеле. Необычное и короткое поздравление глава государства выложил на своей странице в Instagram.

Наша Украина, наши горы. Наши Карпаты. Наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством!

На кадрах видно, как Зеленский в шлеме и очках съезжает с горы на сноуборде. Вокруг него катаются сноубордисты.

​Накануне поздравление президента Украины с Рождеством появилось на официальных страницах Офиса президента в соцсетях. Глава государства в обращении к народу отметил, что Рождественский вечер является наилучшим моментом для взаимопонимания и примирения между людьми.

Напомним, Владимир Зеленский поделился впечатлениями от дорог в Украине, направляясь на отдых в Буковель.