Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, спускаясь с горы на cноуборде в Буковеле. Необычное и короткое поздравление глава государства выложил на своей странице в Instagram.
Наша Украина, наши горы. Наши Карпаты. Наши люди. Всем мира, всем добра, всех с Рождеством!
На кадрах видно, как Зеленский в шлеме и очках съезжает с горы на сноуборде. Вокруг него катаются сноубордисты.
Накануне поздравление президента Украины с Рождеством появилось на официальных страницах Офиса президента в соцсетях. Глава государства в обращении к народу отметил, что Рождественский вечер является наилучшим моментом для взаимопонимания и примирения между людьми.
Напомним, Владимир Зеленский поделился впечатлениями от дорог в Украине, направляясь на отдых в Буковель.
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Давайте це неймовірне відчуття єднання, яке панує у наших родинах, у наших серцях, берегти щодня, а отже берегти себе, берегти своїх близьких, берегти Україну. - Зеленський
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