COVID-19 в Україні: майже дві тисячі випадків інфікувань зафіксували за добу [ Редактировать ]
В Україні - за добу - майже дві тисячі нових випадків Ковіду. Ушпиталили - понад тисячу хворих, одужали - три з половиною тисячі. 86 людей - не змогли здолати недугу. Загалом, від початку пандемії, від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії - щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян. Понад 20 тисяч - уже отримали й бустерну дозу.
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