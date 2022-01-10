В Україні - за добу - майже дві тисячі нових випадків Ковіду. Ушпиталили - понад тисячу хворих, одужали - три з половиною тисячі. 86 людей - не змогли здолати недугу. Загалом, від початку пандемії, від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії - щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян. Понад 20 тисяч - уже отримали й бустерну дозу.