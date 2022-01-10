Украинцы, которые не работали или работали неофициально, не будут получать пенсию от государства. Им положена лишь отдельная социальная помощь от государства. Об этом в интервью "Фактам" заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Граждане Украины, у которых нет 15 лет трудового (страхового) стажа, останутся без пенсий и смогут рассчитывать только на себя или помощь своих родственников, заявила чиновница.

Государство будет им платить лишь минимальную соцпомощь, размер которой привязан к прожиточному минимуму. Напомним, что с 1 января 2022 года прожиточный минимум прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1934 грн. К концу года он вырастет до 2093 грн.

Читайте также Как подтвердить стаж при утере трудовой книжки: разъяснение Пенсионного фонда

Выплаты таким пенсионерам начнутся не в 60 лет, как для пенсионеров с полным стажем, а в 65 лет.

В 2022 году, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь уже 29 лет страхового стажа. С 1 января 2023 года, возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц до 1 января 2035 года. Таким образом, за 12 лет, к 2035 году, пенсионный возраст в Украине достигнет 61 года.

Читайте также Учеба в ВУЗе и трудовой стаж: Пенсионный фонд дал разъяснение

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, как оформить пенсию онлайн.