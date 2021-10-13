Информация о трудовом стаже, приобретенном украинцами после 1 января 2004 года, уже есть в Пенсионном фонде. Подтвердить же работу в более ранние годы можно лишь на основании бумажных трудовых книжек. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

При потере трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой отсутствуют необходимые записи, для подтверждения стажа в ПФУ принимают:

справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;

трудовые договоры и соглашения;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Читайте также Учеба в ВУЗе и трудовой стаж: Пенсионный фонд дал разъяснение

Если же документы о трудовой деятельности не сохранилось, стаж можно подтвердить на основании показаний не менее 2-х свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о своей работе за период, по которому они свидетельствуют.

Напомним, что с 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет. Таким образом сравнялся возраст выхода на заслуженный отдых и мужчин, и женщин - 60 лет, однако для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет.

Начиная с 1 января 2023 года, возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц до 1 января 2035 года. Таким образом, за 12 лет, к 2035 году, пенсионный возраст в Украине достигнет 61 года.