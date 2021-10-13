В Пенсионном фонде рассказали, как подтвердить стаж при утере трудовой книжки [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Информация о трудовом стаже, приобретенном украинцами после 1 января 2004 года, уже есть в Пенсионном фонде. Подтвердить же работу в более ранние годы можно лишь на основании бумажных трудовых книжек. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
При потере трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой отсутствуют необходимые записи, для подтверждения стажа в ПФУ принимают:
- справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
- данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;
- трудовые договоры и соглашения;
- другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
Если же документы о трудовой деятельности не сохранилось, стаж можно подтвердить на основании показаний не менее 2-х свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о своей работе за период, по которому они свидетельствуют.
Напомним, что с 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет. Таким образом сравнялся возраст выхода на заслуженный отдых и мужчин, и женщин - 60 лет, однако для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет.
Начиная с 1 января 2023 года, возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц до 1 января 2035 года. Таким образом, за 12 лет, к 2035 году, пенсионный возраст в Украине достигнет 61 года.
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