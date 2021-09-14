В страховой стаж для начисления пенсии засчитывается период обучение в высших учебных заведениях на дневной форме только до 1 января 2004 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Чтобы подтвердить факт обучения в ВУЗе, в ПФУ необходимо предоставить дипломы, удостоверения, свидетельства или справки, выданные на основании архивных данных.

После 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются периоды обучения только при условии добровольной уплаты единого социального взноса. Следовательно, если украинец получал образование после 1 января 2004 года и намерен докупить страховой стаж, он может предоставить в Пенсионный фонд документы, подтверждающие обучение на дневной форме.

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В Украине планируют вновь повысить пенсионный возраст. Законопроект №5566 предусматривает, что, начиная с 1 января 2023 года, возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц до 1 января 2035 года. Таким образом, за 12 лет, к 2035 году, пенсионный возраст в Украине достигнет 61 года.

В то же время, законопроектом предусмотрено, что женщины, которые родили ребенка и воспитали до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев. Указанное уменьшение применяется за каждого ребенка.

Напомним, что с 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет. Таким образом сравнялся возраст выхода на заслуженный отдых и мужчин, и женщин - 60 лет, однако для получения пенсии страховой стаж должен быть не менее 28 лет.