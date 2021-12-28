Как оформить пенсию онлайн (инструкция) [ Редактировать ]
Пенсионный фонд Украины создал пошаговое заполнение данных и анкет-опросов для определения документов, скан-копии которых необходимо подавать для назначения пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Когда может воспользоваться сервисом?
Застрахованные лица, которые авторизовались на Веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Чтобы воспользоваться сервисом нужно зайти на Веб-портал ПФУ по ссылке.
В результате пользователь получает экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии, заполненной по результатам шагов 1-3, в которой предоставляется возможность:
- дальнейшего редактирования заявления;
- формирования печатного образа заявления и анкеты-опроса;
- подписи заявления КЭП и ее отправки в ПФУ.
По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.
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