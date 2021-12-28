Пенсионный фонд Украины создал пошаговое заполнение данных и анкет-опросов для определения документов, скан-копии которых необходимо подавать для назначения пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Когда может воспользоваться сервисом?

Застрахованные лица, которые авторизовались на Веб-портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Чтобы воспользоваться сервисом нужно зайти на Веб-портал ПФУ по ссылке.

В результате пользователь получает экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии, заполненной по результатам шагов 1-3, в которой предоставляется возможность:

дальнейшего редактирования заявления;

формирования печатного образа заявления и анкеты-опроса;

подписи заявления КЭП и ее отправки в ПФУ.

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на ВЕБ-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решения о назначении пенсии.

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