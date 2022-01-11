COVID-19 в Україні: зафіксували 5,5 тисяч нових заражень за добу [ Редактировать ]
Майже п'ять із половиною тисяч нових Ковід-заражень зафіксовані минулої доби в Україні. 900 людей ушпиталили. 219 - померли. А 96 тисяч - імунізувалися. Кількість вакцинованих в Україні перевалила за 14 тисяч громадян. Дві дози щеплення нині мають 48 відсотків дорослих українців.
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Загалом, від початку пандемії, від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії - щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян.
Загалом, від початку пандемії, від коронавірусу померли 97 тисяч українців. А за період проведення вакцинальної кампанії - щеплення зробили майже 14 мільйонів громадян.
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