Компанія "Пфайзер" повідомила строки готовності вакцини проти "Омікрону" [ Редактировать ]
Вакцина "Пфайзер" проти COVID-штаму "Омікрон" буде готова в березні. Про це заявили в компанії. Зокрема зазначили - виробництво оновленого препарату вже почалося. Він захищатиме і від інших, відомих нині варіантів коронавірусу. А ось в американській фармкомпанії "Модерна" вакцину проти "Омікрону" випустять восени. Її розглядають як бустерну дозу для щеплення. І зазначають - клінічні випробування розпочнуть уже найближчим часом.
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