Россия начала учения возле границ с Украиной [ Редактировать ]
Во вторник, 11 января, Россия начала учения в приграничных с Украиной регионах. В них задействовано около 3 000 военных и тяжелая техника. Об этом сообщает "Интерфакс".
Учения со стрельбами начались на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. В маневрах задействованоы танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.
Главным акцентом учений будет выполнение контрольных стрельб, организация маршей и оборудование опорных пунктов.
Каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи м.
Напомним, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров Соединенных Штатов и России заявила, что сигналом к деэскалации ситуации на границе Украины станет отвод российских войск на места их дислокации.
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