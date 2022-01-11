Украинская певица Настя Каменских проводит отпуск в любимой Мексике вместе с мужем Потапом она наслаждается пляжами и вкусной едой в Тулуме.

На своей странице в Instagram артистка похвасталась сочными формами и необычным "хищным" нарядом.

Так, Настя позировала на пляже на фоне ярко-синего неба и лежащей на песке лодки.

На звезде красовалось пикантное бикини с леопардовым принтом, которое она дополнила брюками свободного кроя также с анималистичным узором, на этот раз "зебра".

Свой эффектный образ Каменских дополнила черной шляпой и темными очками.

На одном из фото она игриво приспустила штаны, оголив покатое бедро. Вместо подписи звезда оставила лишь несколько сердечек разных цветов.

Напомним, после смерти отца Настя Каменских посвятила песню и клип папе в котором снялась вместе со своей мамой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.