Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в бикини (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских проводит отпуск в любимой Мексике вместе с мужем Потапом она наслаждается пляжами и вкусной едой в Тулуме.
На своей странице в Instagram артистка похвасталась сочными формами и необычным "хищным" нарядом.
Так, Настя позировала на пляже на фоне ярко-синего неба и лежащей на песке лодки.
На звезде красовалось пикантное бикини с леопардовым принтом, которое она дополнила брюками свободного кроя также с анималистичным узором, на этот раз "зебра".
Свой эффектный образ Каменских дополнила черной шляпой и темными очками.
На одном из фото она игриво приспустила штаны, оголив покатое бедро. Вместо подписи звезда оставила лишь несколько сердечек разных цветов.
Напомним, после смерти отца Настя Каменских посвятила песню и клип папе в котором снялась вместе со своей мамой.
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