Известная украинская певица Настя Каменских (NK) презентовала трогательный клип на новую песню "Почуття". Соответствующее видео появилось на YouTube-канале звезды.

По словам артистки, "Почуття" - это ода влюбленным и любящим. Клип Настя посвятила своему папе, который недавно умер.

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"Почуття" - это ода любви, а любовь - это тот дар, который мы получаем от Вселенной и родителей и несем сквозь всю свою жизнь. Я счастлива, что у меня есть любимый человек, с которым мы разделяем любовь и музыку. И создали для вас эту невероятную композицию. Надеюсь, что это видео вам напомнит все самые счастливые моменты вашей жизни", - написала Каменских на своей страничке в Instagram.

Как известно, из-за смерти своего отца певица сначала хотела отменить премьеру, но потом поняла, что это лучший способ выразить свою любовь и благодарность близкому человеку. Также в клипе снялась ее мама Лидия.

Новая песня Насти Каменских пришлась по душе поклонникам певицы, они засыпали ее комплиментами.

"Боже, это невероятно. При просмотре и прослушивании на глазах слезы наворачиваются", "Это просто космос! Мурашки", "Это просто невероятно нежно и трогательно!", "NK очень нежная и невероятная! Песня просто несется к ушам. Хочется слушать и слушать", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, недавно в семье Насти Каменских случилось горе - у певицы умер отец. Также мы писали о том, что Каменских умилила поклонников теплым фото с мамой.

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