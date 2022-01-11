Во вторник, 11 января, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который в польском аэропорту при посадке повредил шасси, после выполнения ремонтных работ отправится в Китай. Об этом сказал представитель аэропорта Вальдемар Мазгай.

Вылет Мрии запланирован на 16:05 (17:05 по киевскому времени).

Самолет отправится в китайский аэропорт Тяньцзинь.

Другой украинский самолет - Ан-26 - со специалистами ГП Антонов, прилетевших накануне для устранения повреждений самолета, уже вылетел в Украину.

Напомним, что при приземлении самолета "Мрия" в польском аэропорту на правой основной опоре шасси срезало болты фиксации датчика положения шасси "полет-земля".

Ранее сообщалось, что самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны.

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