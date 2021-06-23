Самолеты США совершили боевой вылет впервые со времен Второй мировой войны [ Редактировать ]
Военные самолеты США впервые со времен Второй мировой войны совершили боевые вылеты, поднявшись в воздух с иностранного авианосца. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на британской министерство обороны.
Истребители F-35B поднялись в воздух с борта британского авианосца Queen Elizabeth.
Они нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке. В операции также были задействованы британские самолеты.
Телеканал приводит данные, согласно которым, военные самолеты США в последний раз поднимались в воздух с иностранного авианосца в 1943 году. Тогда речь также шла о британском корабле – HMS Victorious.
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