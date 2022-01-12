Кількість ковід-заражень в Україні зростає [ Редактировать ]
Україну накриває нова хвиля пандемії. Кількість ковід-заражень зростає.
Попередньої доби зафіксували понад сім тисяч інфікувань. Майже тисячу 900 хворих ушпиталили.
193 людини померли. Одужали 8 тисяч українців.
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