"Помогите спасти сына": мать 3-летнего Давида молит о помощи [ Редактировать ]
В редакцию "Подробностей" обратилась мать 3-летнего Давида. Мальчику поставили страшный диагноз: атипичный гемолитико-ремический синдром. Болезнь вызывает микротробоз органов, в следствии чего они отказывают .
Это заболевание успешно лечится препаратом Eculizumab , не зарегистрированным в Украине. Стоимость лечения в Испании неподъемная для матери - 554 840 €.
"Давид уже многое пережил в свои 3 годика: 3 операции, сепсис, отказ почек, гемодиализ, месяц реанимации и многое другое. Я продала квартиру, машину, чтобы спасти сына и потратила на лечение более 100 000$, но к сожалению на этом лечение не закончилось. Я не могу собрать такую сумму самостоятельно. Ради Бога, помогите мне спасти моего сына!", - говорит женщина.
Просим всех неравнодушных о помощи маленькому Давидику.
Реквизиты:
Апарина Виктория (мама)
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