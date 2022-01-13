Зафіксували понад 10 тисяч нових випадків ковіду за добу в Україні [ Редактировать ]
Україну накриває нова хвиля Ковіду. Попередньої доби зафіксували понад 10 тисяч нових випадків. Одужали сім тисяч пацієнтів. 191 людина - померла від ускладнень. Найвищі показники поширення коронавірусу - у столиці, на Івано-Франківщині та Львівщині. За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні виросла на 40 відсотків. На статистику вплинули й народні гуляння на свята, й відкриття шкіл після канікул. За прогнозом, інфікованих більшатиме. Проте, зростає й число вакцинованих. Повністю щеплених українців - уже понад 14 мільйонів.
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Попередньої доби зафіксували понад сім тисяч інфікувань. Майже тисячу 900 хворих ушпиталили. 193 людини померли. Одужали вісім тисяч українців.
Минулої доби у столиці зафіксували майже тисячу 200 випадків захворювання. Щодо імунізації, то повністю вакцинувалися вже 14 з половиною мільйонів українців.
Сьогодні останніми небезпечну зону покинули Волинська та Запорізька області. Тож у нас - не залишилось жодного "червоного" регіону.
Можна говорити, що темпи поширення вірусу - спадають. Хоча слід зважати й на святкові вихідні. Напередодні проти Ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців.
Також українцям нагадують про ретельне миття рук. Ігор Кузін зазначає - пік поширення "Омікрону" в Україні чекають наприкінці зими.