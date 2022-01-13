Ученые зарегистрировали новый симптом коронавируса у зараженных штаммом "Омикрон". Он проявляется лишь у вакцинированных.

Речь идет о чихании - это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что данный симптом является характерным для привитых людей.

К такому результату пришли специалисты британского центра ZOE. Так, доктор Клэр Стивс заметил, что чихание - симптом, который не наблюдали ранее. По данным исследования, частое чихание может свидетельствовать о положительном результате на COVID-19.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

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