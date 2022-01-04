В Министерстве здравоохранения Украины приняли решение ввести в стране третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам производства фармацевтических компаний Moderna или Comirnaty/Pfizer.

Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй.

Отмечается, что бустерную дозу препарата для иммунизации будут вводить по таким схемам:

Первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

Первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer

Первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

Первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

Читайте также, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. Сегодня в мире увеличивается не только число заразившихся, но и госпитализаций.

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