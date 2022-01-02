Бустерная вакцинация для всех желающих: когда рассмотрят возможность ввдения [ Редактировать ]
5 января Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики проведет заседание. Они рассмотрят возможность введения бустерной COVID-вакцинации для всех желающих. Об этом сказал главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "Суспильному".
Он напомнил, что уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей в возрасте от 60 лет и более. По его словам, это решение в ближайшее время также вступит в силу.
Также мы ожидаем решения НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих.
Читайте также, ВОЗ обеспокоен тем фактом, что штамм коронавируса "Омикрон" является более заразным. По его словам, новый вариант может привести к цунами случаев, это может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру.
Кроме того, кожная сыпь может быть симптомом "омикрон"-штамма коронавируса. Медики рассматривают ее как "четвертый ключевой признак" заражения "Омикроном", высыпания у всех пациентов отличаются.
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